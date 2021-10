Una costante quando torna a Torino, che è stata la sua casa, lì dove è esploso diventando un calciatore di altissimo livello. E i tifosi della Juve ricominciano a sognare un suo ritorno, specialmente perché Pogba continua a parlare della Juve e lo fa con un affetto immenso: “Mi piace Torino! Parlo sempre con gli ex compagni della Juventus come Dybala. Adesso sono a Manchester, ho un contratto fino a giugno, poi vediamo. Voglio completare questa stagione al meglio, poi si vedrà”.Ora è forse solo un sogno, ma a lui la Juve non ha mai smesso di pensare. Un po' come i tifosi bianconeri.Gli occhi di osservatori e addetti ai lavori, quelli degli uomini mercato Juve, erano ben indirizzati su Aurelien Tchouameni, che nel caso ce ne fosse bisogno, ha lanciato altri segnali importanti: subito in partita, anche in un solo spezzone ha palesato qualità e quantità, coraggio e ritmo, fisico e testa giusta. Insomma, ha ribadito tutti i motivi che lo hanno visto salire rapidamente in cima alla lista degli obiettivi di mercato per il centrocampo della Juve, che lo segue e lo insegue sapendo di dover battere la concorrenza di altri top club (Chelsea su tutti) e accontentare le pretese di un Monaco che chiede almeno 40 milioni per lasciare partire il suo gioiello classe 2000. La Juve prima dovrà riuscire a sbloccare le uscite, ma poi un tentativo potrà farlo.