Ha fatto arrabbiare nuovamente tutti, Paul Pogba. Il centrocampista francese, dopo l'infortunio che ha destato già parecchia insofferenza all'interno dello United, ha pubblicato sul suo profilo la foto dell'inizio delle terapie. Deve recuperare dall'operazione alla caviglia destra e il percorso è appena iniziato.



IL PROBLEMA - Nulla di particolare, né strano. Il problema? Indossava la maglia del Valencia, dell'amico Kondogbia. Come raccontato da Metro, qualcuno ha subito collegato il particolare al generale: gli spagnoli, proprio in quegli istanti, stavano affrontando la semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid. Ovviamente, tra le più quotate a far parte del suo futuro.



ALTRA STORIA - Un mese di tempo prima di tornare a pieno regime. Per tanti continua a sussistere l'ipotesi che questo possa essere un infortunio assolutamente 'diplomatico': Paul ha già notificato la volontà di lasciare Manchester, e probabilmente l'Inghilterra. "Ci vorrebbe una squadra come la prima Juve", ha detto Raiola sul suo conto. Ecco perché anche l'Inter è in corsa, oltre ovviamente ai bianconeri e al Madrid.