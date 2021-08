Ilinizia la Premier come meglio non poteva. I ragazzi di Solskjaer hanno infatti sconfitto pera Old Trafford il Leeds United del Loco Bielsa grazie a una. Non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma ha giocato una partita pazzesca l'ex Juve: il centrocampista francese si è reso infatti protagonista regalandodecisivi ai compagni. Il pubblico, che ha ripopolato Old Trafford, gli ha regalato la standing ovation al momento della sostituzione.