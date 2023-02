Nientecon(oggi) e Nantes. "Paul - ha detto Allegri - è ai box e forse torna tra 20 giorni. Non si è rifatto male, ma è reduce da un ko noioso". Come racconta Gazzetta, gli esami hanno confermato che il francese clinicamente è guarito. Il problema di Pogba è che il ginocchio, quando aumentano i carichi, a volte gli procura fastidio. E così fatica a ritrovare la forma. Ieri Paul ha postato sui social un video dalla palestra: "Il successo non è un caso. È lavoro, perseveranza, studio apprendimento, sacrificio e amore per quello che fai o impari a fare".