In un'intervista a Telefoot l'ex centrocampista bianconeroha parlato del ritorno dial, con cui ha esordito sabato pomeriggio segnando due reti e contribuendo alla vittoria per 4 a 1 sul Newcastle. "È sicuramente un vantaggio per la nostra squadra" ha sostenuto il francese, che si è dimostrato esaltato per l'arrivo del fuoriclasse portoghese. "Con lui il nostro livello aumenterà".