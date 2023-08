Paul Pogba non è ancora pronto per giocare e rischia seriamente di saltare almeno la prima partita di campionato con l'Udinese. La Juve probabilmente non sarebbe contraria alla sua partenza, anche perché come ricorda Tuttosport, il club risparmierebbe solo a livello di monte ingaggi circa 40 milioni di euro lordi, oltre all'indennizzo per lasciarlo partire.