Tuttosport fa il punto sulla situazione di Paul Pogba, sospeso dal tribunale antidoping dall'11 settembre. La data del processo per il caso di positività al testosterone dovrà essere ancora stabilità, si presume che l'udienza davanti al Tribunale Nazionale Antidoping ci sarà dopo il 15 febbraio. La Procura, come noto, lo scorso dicembre aveva chiesto il massimo della pena prevista per questi casi: 4 anni di squalifica. I legali del Polpo però faranno di tutto per invertire la rotta e ottenere una riduzione consistente.