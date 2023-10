Sono giorni chiave anche per Paul Pogba, sospeso da ogni attività per la positività al doping. Il giocatore rischia fino a quattro anni anche se la squalifica potrebbe essere decisamente meno pesante. Come? Scegliendo la via processuale che, scrive Tuttosport, si può paragonare al “patteggiamento” e comporta la riduzione di un anno della pena, ma non solo. Qualora si configurasse un confronto virtuoso con la Procura in cui riuscisse a dimostrare o convincere la controparte sulla non volontarietà di assumere la sostanza dopante, allora potrebbe andare incontro a una ulteriore e sostanziale scontistica, in grado di fatto di dimezzare il totale.