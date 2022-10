La qualificazione in Champions passerà dal Da Luz esta facendo di tutto per rimettersi in forma per quella data. Come racconta Gazzetta, tutto (o quasi) dipenderà da come il francese risponderà ai nuovi carichi di lavoro. Superate la fase 1 (piscina e palestra) e la fase 2 (lavoro sul campo), il numero 10 juventino s’appresta a salire di livello. La fase 3 prevede un graduale rientro in gruppo, dato per imminente. Già vedere Paul in mezzo ai compagni - e non più solo - farà un bell’effetto ad Allegri e a tutta la Juventus.