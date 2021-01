La Juventus ha preso nota: ecco la decisione definitiva sul fronte Paul Pogba. In questi giorni, anche in seguito alle sue prestazioni decisamente convincenti, il Manchester United ha confermato in maniera forte come sia impossibile cedere Pogba ora, a gennaio, perché c'è l'intenzione di trattenere la rosa che sta dando grandi soddisfazioni a Solskjaer, primo in classifica in Premier League. Insomma, Pogba non andrà via subito, ora non esiste alcun margine.



MA IN ESTATE - Come scrive calciomercato.com, naturalmente il discorso cambierà in estate, perché Paul ha un solo anno di contratto davanti e Mino Raiola è già stato chiaro sul futuro del francese. Andrà via a giugno? Probabile, a patto che si trovi l'accordo. La Juve si è iscritta alla corsa, con la speranza che l'ansia di un rischio di perdere Pogba a costo zero nel 2022 possa abbassare il prezzo del Manchester United e aprire al dialogo sugli scambi, ciò che finora non è successo. Ramsey o Rabiot, ma anche Douglas Costa e Pjanic quasi un anno fa, nomi (quasi tutti) che possono tornare. Perché Pogba è Pogba.