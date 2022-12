Come racconta Gazzetta, perla serata più probabile per il rilancio potrebbe diventare l’ottavo di Coppa Italia contro il Monza del 19 gennaio. Allegri è il primo a non volere forzare le situazioni. Un po’ perché la stagione non è nemmeno a metà e un po’ per filosofia gestionale. "Va riattaccata la spina in fretta perché con la Cremonese vogliamo vincere subito. Concentriamoci sui giocatori che abbiamo. Poi fra venti giorni ne ritroveremo altri e magari ne perderemo qualcuno e penseremo a quelli disponibili", ha detto Max.