Sì, è tutto fatto. Ed è tutto definito. Paul Pogba sarà un giocatore della Juventus e la firma arriverà nel mese di luglio. Il centrocampista francese è pronto a vestire - nuovamente - il bianconero e nelle ultime ore è andato in scena anche il contatto definitivo tra le parti. Semplicemente, non c'è più alcun vincolo burocratico, dettaglio da limare, situazione da chiarire. Pure l'inserimento finale del Psg non ha sortito alcun effetto: la scelta era già fatta, Pogba già un giocatore della Juventus.



FESTA SUI SOCIAL - Sì, può partire la festa sui social. E sì, è già partita. Tra chi non vede l'ora che arrivi a Torino e chi vuole dare un consiglio preciso ai social della Juventus: "Vi prego, annunciatelo quando l'Inter ufficializza Dybala". Sarebbe un incrocio particolare, per i due che sono molto amici e che stanno trascorrendo insieme le vacanze a Miami. Sarà quella, l'ultima tappa prima del ritorno. Leggi i commenti nella gallery dedicata.