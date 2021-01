Dopo il weekend di coppa d'Inghilterra, riecco la Premier League. Un martedì particolare, dove spicca la vittoria del Manchester United, ora primo in classifica e in solitaria. A decidere la sfida con il Burnley è un gol di Paul Pogba, obiettivo di mercato della Juventus e per il momento sempre più nei piani del tecnico Solskjaer, che punta al titono e a trattenerlo fino all'ultimo.