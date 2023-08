La gioia e l'entusiasmo diemergono dai suoi post su Instagram, dove ha condiviso foto dell'allenamento di ieri accompagnate dalle emoticon del polpo e del razzo. Il talentuoso francese è desideroso di tornare in campo e sembra aver già pregustato la sua partecipazione nella prima partita stagionale della Juventus contro il Bologna all'Allianz Stadium, in programma domani. A riportarlo è l'edizione odierna di Gazzetta.Dopo il lungo riscaldamento svolto domenica scorsa all'Udinese Arena, Pogba era rimasto con il desiderio di scendere in campo, ma Massimiliano Allegri aveva deciso di offrire il debutto in Serie A a Kenan, rimandando così il ritorno del "Polpo". Adesso, però, Pogba è impaziente e desideroso di giocare, avendo finalmente buone sensazioni dopo tanto tempo.- A differenza della stagione passata, Pogba si è allenato con i compagni per un periodo più lungo, mantenendo comunque un ritmo graduale. Allegri e lo staff medico stanno adottando una strategia più oculata per evitare le ripetizioni delle difficoltà incontrate nella stagione 2022-23.L'annata era stata influenzata fin dall'inizio da un infortunio al menisco esterno del ginocchio destro, per il quale il giocatore aveva inizialmente optato per terapie conservative prima di dover ricorrere a un intervento chirurgico dopo poco più di un mese.Le novità per Pogba non riguardano solo il campo, ma anche l'aspetto contrattuale. Alla Continassa, sede della Juventus, si sta pianificando una proposta per rivedere il suo contratto. L'attenzione non è tanto sulle cifre (Pogba guadagna attualmente 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus), quanto sulle modalità.Questo rappresenterebbe un modo per incentivare Pogba a dimostrare il suo valore dopo una stagione in cui è stato influente per la squadra nonostante le difficoltà. Resta da vedere se Pogba accetterà questa proposta.