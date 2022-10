"Che bello rivederti". Il sentimento è comunque: è lo stesso della squadra, è lo stesso di, è identico per ogni tifoso della Juventus che si è ritrovato sul proprio schermo un'immagine di Paul di nuovo al lavoro. Sì, Pogba è tornato:in tutto e per tutto, in attesa che lo faccia pure in campo, una volta smaltiti i primi carichi di lavoro.Il francese punta al rientro con il Benfica, anche se è molto complicato, intanto si gode la felicità del ritorno, la sensazione del campo e soprattutto quella del gruppo. Perché lavorare da solo è un conto, farlo addirittura da luglio era diventato molto complicato. E rieccolo, Paul, osannato di nuovo dai tifosi, che ora non vedono l'ora di ritrovarselo in campo. Magari alle prese con una delle sue giocate tipo.