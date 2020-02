Le possibilità che Paul Pogba resti al Manchester United, ormai, sono ridotte al lumicino. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il francese è ormai in rottura definitiva con il club, che nel 2016 lo ha acquistato dalla Juventus per 105 milioni di euro, e si aspetta solo l'estate per capire quale sia la sua futura destinazione. Il grande ritorno in bianconero è una soluzione, ma la Juve deve continuare a prestare attenzione al Real Madrid. Infatti, la corsa è a due, con i bianconeri che sono pronti a tentare l'offerta per un affare che, nel suo conto totale, potrebbe costare 250 milioni tra cartellino ed ingaggio, come riportato da Il Corriere dello Sport.