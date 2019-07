Secondo quanto riferito da Tuttosport queste sono le ultime ore di vacanza per Paul Pogba, atteso a Manchester dove avrà un confronto con il tecnico Solskjaer, in cui paleserà chiaramente la sua volontà di lasciare lo United. Sul francese è forte il pressing di Juve e Real Madrid, coi primi che attendono una mossa dei secondi. E viceversa. Sostanzialmente, la Juventus deve prima operare alcune cessioni, poi pensare a come accontentare il Manchester: al momento, i Red Devils continuano a chiedere una cifra fuori portata, ossia intorno ai 150 milioni di euro. Tanta roba. E tanti milioni. Staremo a vedere.