Paul Pogba ha voglia di tornare alla Juventus. Come scrive Tuttosport, il centrocampista francese non ha mai dimenticato i colori bianconeri ma il so eventuale arrivo in bianconero sarebbe successivo ad una cessione di Paulo Dybala oppure ad uno scambio con l'attaccante argentino. Pogba si è lasciato benissimo con tutto l'ambiente e non ha smesso di sentirsi con i bianconeri grazie ad una chat su whatsapp messaggiandosi in particolare con Cuadrado, Dybala e Bonucci.



NOSTALGIA E RINNOVO - Tanti messaggi di nostalgia verso il mondo bianconero nel corso degli anni, anche quando nel 2018 è tornato allo Stadium per sfidare i bianconeri in Champions League. Domani lo United sfiderà il Siviglia in semifinale di Europa League, poi penserà al futuro che è aperto anche ad un possibile rinnovo fino al 2022. Anche la firma, però, non significa restare per forza ad Old Trafford visto che il rapporto con i tifosi è pessimo. Il sogno Pogba resta vivo.