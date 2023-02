Come racconta il Corriere dello Sport, l'illusione più grande, il 29 gennaio. C'era anchetra i convocati per Juve-Monza, se i bianconeri non avessero regalato un tempo ci sarebbe stato spazio anche per il debutto, rimandato prima alla sfida con la Lazio del 2 febbraio e poi a tempo indeterminato: nel frattempo erano spuntati nuovi dolori di riassestamento, un altro mese è scivolato via. In tutto, domani saranno 315 i giorni trascorsi dall'ultima partita ufficiale di Pogba (19 aprile 2022, Liverpool-United 4-0), la speranza sua e di tutta la Juve è che il conteggio possa finalmente interrompersi. Per spazzare via anche quello zero spaccato alla voce minuti giocati in stagione.