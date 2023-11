Domenica, Paul, attualmente sospeso per doping a causa della positività al testosterone riscontrata nei controlli effettuati dopo Udinese-Juventus (confermata successivamente nelle controanalisi), non era presente in tribuna a seguire il confronto clou tra la Juventus e l'Inter. Invece, si trovava lungo la pista per ammirare da vicino le bolidi della Formula Uno, come testimoniato dalle storie pubblicate su Instagram dall'ex compagno di squadra alla Juve, Patrice Evra. I due hanno fatto visita al box della Red Bull e hanno poi scambiato qualche parola con un altro ex campione del calcio, il brasiliano Ronaldo.