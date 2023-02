Come racconta il Corriere dello Sport, c'è il derby per ricominciare, quindi. Pernon ci sarebbe niente di meglio. Anche perché quando vede granata spesso si scatena. Ne ha giocati otto con la maglia della Juve, li ha vinti tutti. Non solo, proprio il Toro rappresenta il rivale preferito, quello a cui ha segnato più gol in assoluto, ben 4 (come al West Ham). Tutto sommato, sembra proprio il giorno giusto per ricominciare.