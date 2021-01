Paul Pogba è uno dei giocatori più chiacchierati nel mondo juventino. E chiaramente, nel mondo United. La Juventus, dopo averlo strappato proprio ai Red Devils da giovane e averlo consacrato nel calcio che conta, l'ha poi ceduto allo stesso Manchester United. Oggi la Juve culla il sogno di riprendersi il centrocampista francese, e attorno a questa suggestione si sviluppa un dibattito sul suo effettivo valore: per molti è un giocatore da prendere assolutamente, per qualcuno è un sopravvalutato.



I DATI - In tutto questo, arriva una particolare congiuntura statistica a fornire nuovi spunti: Pogba ad oggi ha giocato 178 partite tanto alla Juventus quanto nel Manchester United. E nello stesso numero di presenze tra le due squadre, curiosamente, ha segnato anche lo stesso numero di gol: 34, sia in bianconero che in maglia United. E gli assist? 40 con la Juve, 36 nel Manchester. Una differenza qui c'è, ma nell'economia di 178 gare non molto significativa.



L'INTERROGATIVO - Qualcuno sui social si chiede: perché, con numeri così simili, nella Juventus era ritenuto un campione, mentre nello United è così criticato? Intanto, fra pochi minuti scenderà in campo contro l'Aston Villa in Premier League. Per aggiornare il suo score e continuare ad alimentare il dibattito.