Come racconta Gazzetta,. Ad aspettarlo il numero “10” lasciato asei anni fa e ora tornato disponibile dopo l’addio della Joya. Proprio con l’argentino ilha sgobbato in palestra a Miami per arrivare già pronto alla partenza della stagione. Non troverà però la stessa Juve che aveva salutato nel 2016. Allora, gli allenamenti erano ancora a Vinovo e la squadra dominava in Italia sgominando gli avversari. Oggi i bianconeri faticano alla Continassa e sono reduci da due quarti posti di fila.