Come racconta Gazzetta,adesso è molto più sereno perché non ha più male e riesce a fare tutto senza problemi. La vera prova del nove, però sarà quando ritornerà a correre e a calciare, perché in quel momento si potrà capire davvero se la terapia ha fatto effetto e il Polpo potrà muoversi in campo senza patemi. Ormai non manca molto: la seconda fase, che consiste in due settimane di lavoro differenziato, dovrebbe cominciare nel giro di 7-10 giorni. Paul ripartirà da qualche corsetta e se continuerà a non sentire dolore potrà gradualmente riprendere anche ad allenarsi con il pallone.