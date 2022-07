Qualche giorno fa parlavo con un caro amico guarda caso di. Si diceva perplesso sul ritorno di. Non tanto per l’argomento della ‘minestra riscaldata’, Paul ha 29 anni e per un centrocampista questo è l’acme; piuttosto per il fatto che secondo lui la Juve aveva bisogno di un regista. Uno come Toni. “Sicuro?” gli ho domandato. Io non la penso affatto così. Credo che la Juve avesse bisogno, e qui parlo proprio di necessità dura e pura, di un giocatore come Pogba.. Quando lo vediamo giocare in nazionale con la Francia dà sempre questa sensazione di strapotere a un tempo fisico e tecnico, che si resta sbalorditi., vedi la finale di Nations League contro la Spagna (10 ottobre 2021),. Poi ha un mix di qualità offensive che mancano da anni al centrocampo bianconero. E in particolare proprio sul centrosinistra. È infatti sul quel lato di campo (quello ‘storto’) che da troppo tempo non si vedono rifornimenti alle punte. Pensateci:… Il versante più qualitativo, specialmente dall’assenza diin poi era il destro, quello dei, oggi… Insomma Pogba bilancia, riporta equilibrio tecnico e di fantasia sul centrosinistra. E così il ventaglio di assist perfinalmente si apre del tutto.Nellaandremo alla scoperta della varietà di colpi che porta il Polpo, limitandoci però a un solo fondamentale: l’ultimo passaggio. Quali modi e che misure dona Pogba? Anche se non avesse tutto il resto (cioè un tiro impressionante, il dribbling, l’inserimento ecc…), sarebbe già un salto di qualità decisivo per l’attuale Juventus.