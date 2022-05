Linee bollenti. Paul Pogba ha detto il suo sì alla Juventus "e questo si è capito", racconta La Gazzetta dello Sport. c'è la disponibilità al grande ritorno, anche se avrebbe guadagnato di più dal Psg. Cosa manca? Per il quotidiano, l’affare è molto vicino al passo finale ma, per quel passo, manca l’iniziativa juventina. C’è solo da aspettare la proposta ufficiale, probabilmente più di quanto Paul vorrebbe.



LE TELEFONATE - Pogba negli ultimi giorni ha parlato con più di un ex compagno. Telefonate che avevano per argomento - naturalmente - il ritorno a casa, a Torino. "Anche da quelle chiamate si è capito che Paul, nella sua testa, ha deciso: Juve è stata e Juve sarà". Al netto di sorprese, mai da escludere ma certo non probabili, per Gazzetta c’è solo da capire quanto lunga dovrà essere l’attesa per l’ultimo passo. La Juve, al momento, non ha fretta.