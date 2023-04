. Paul prova a rientrare, per l'ennesima volta, in stagione e spera di farlo da stasera in maniera definitiva. Vuole far decollare la sua seconda avventura bianconera finora molto sfortunata (in cui ci ha anche messo del suo). Gli ultimi stop riportato al ritardo prima della gara contro il Friburgo e poi alla lesione all’adduttore della coscia destra accusata nella rifinitura mattutina del 12 marzo, giorno di uno Juventus-Sampdoria che avrebbe potuto segnare il suo rientro tra i titolari.La Juventus è decisa a puntare ancora sul francese convinta che l’investimento sul suo ingaggio frutterà. In ritardo, ma frutterà, anche dopo i tanti incidenti di un percorso che in casa bianconera sono tutti convinti possa essere glorioso quanto il primo compiuto da Pogba in bianconero, scrive Tuttosport. Il francese vuole tornare a correre, in mezzo a compagni e avversari. E potrebbe farlo questa sera - si legge - nella migliore delle ipotesi per uno spezzone, ovviamente, o forse neanche per quello: dipenderà dalle esigenze della partita. Ma intanto è di nuovo a disposizione. Pogba può essere ancora determinante fino a fine anno, e anche se per rivederlo al top si dovrà forse attendere la prossima stagione, avrà due mesi per iniziare a tornare al top. Un Polpo che può riaccendere l’entusiasmo proprio come aveva fatto il suo ritorno, anche a partire da stasera.