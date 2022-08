Nella vicenda, anche sui social dopo le rivelazioni di, è spuntato il nome di Kylian Mbappé, compagno di nazionale di Pogba. Sempre su Twitter, Mathias ha scrittto: “Non ho nulla di negativo contro di te, se parlo è per il tuo bene, tutto è vero. Mi dispiace per questo fratello, un musulmano che crede profondamente nella stregoneria. Non fa mai bene avere un ipocrita e un traditore accanto". Il riferimento sarebbe a uno stregone pagato da Paul per lanciare una maledizione su Mbappé, compagno di nazionale. Una vicenda che si arricchisce di nuovi dettagli, diventando sempre più contorta.