"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Di amore, effettivamente, è anche lecito parlare quando si ragiona di Juve e Paul Pogba. Nella sua prima esperienza all'ombra della Mole, dal 2012 al 2016, il centrocampista francese è sempre stato un vero beniamino dei tifosi, che hanno sognato di fronte alle sue giocate, lo hanno acclamato come un eroe quando sulla schiena sfoggiava il numero 10 e soprattutto hanno sempre sperato di rivederlo in bianconero, prima o poi, incrociando le dita a ogni sessione di mercato successiva al suo ritorno al Manchester United. Detto ciò, adesso che il Pogback sembra più vicino che mai, qualche dubbio sorge, nella mente di alcuni tifosi: improvvisamente l'idea della "minestra riscaldata" sembra far paura a qualche bianconero, in preda al timore che il Paul di una volta non esista più, che sia stato rimpiazzato da una versione più opaca, meno brillante, forse nemmeno più in grado di riaccendere un amore comunque mai sopito.



Per sapere come andranno davvero le cose, non resta che aspettare. Una prima "smentita" a queste preoccupazioni, però, i tifosi potrebbero già averla sotto il naso, o meglio davanti agli occhi grazie all'uscita di Pogmentary, che sembra aver fatto breccia nel cuore dei sudditi della Signora. Nel documentario, tanto per cominciare, si insiste a più riprese sul desiderio di Paul di ricominciare da un club che lo faccia sentire importante, al centro di un progetto: quale migliore squadra può esserci per lui rispetto alla Juve, alla disperata ricerca di leader attorno a cui costruire la rosa, di elementi di esperienza e personalità pronti a prendersi sulle spalle i compagni? Dopo gli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala (oltre a quello, non ancora digerito fino in fondo, di Cristiano Ronaldo), Madama ha bisogno come l'aria di giocatori pronti a fare la differenza, ad assumere la guida dello spogliatoio anche da un punto di vista caratteriale.



A tutto ciò si aggiunge la voglia dichiarata del francese di tornare a vincere, che ben si sposa con l'ambizione - quasi obbligo - della Juve di dimenticare due annate deludenti e spiccare di nuovo il volo, provando anche a rincorrere quella coppa quasi maledetta che manca da troppo tempo, ben 26 anni, nella bacheca del club. Pogba desidera chiudere un cerchio, lasciare un segno indelebile in quelli che probabilmente saranno gli ultimi anni importanti della sua carriera, considerando che la carta d'identità recita 15 marzo 1993. E poi, se servisse un terzo buon motivo per dipanare i dubbi dei tifosi, ecco le parole di Rafaela Pimenta, l'avvocatessa che il francese non ha esitato a definire una "seconda mamma": "Quale sarebbe il pericolo di un ritorno in una sua ex squadra? Sono cambiate tante cose, è un altro gruppo, sarebbe un'altra storia". Osservazione corretta, la Juve attuale è solo una lontana parente di quella che Paul ha salutato nel 2016. Sarebbe tutta un'altra storia, decisamente. In cui Pogba può davvero contribuire a scrivere un lieto fine.