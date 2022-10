Come racconta Gazzetta, è un sorrisone che vale più di mille parole. Paul, 87 giorni dopo l’infortunio al ginocchio procuratosi durante la tournée negli Stati Uniti, ieri mattina ha ricominciato ad allenarsi con i compagni. «È solo il primo allenamento», ha spiegato il francese all’uscita dal campo, ripreso dalle telecamere della società. In realtà è molto di più. È un nuovo inizio per il Polpo, che adesso non vede l’ora di poter trascinare la Juventus anche in partita.