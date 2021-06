Non c'è stato alcun ''. O meglio: non c'è stato alcun effetto Pogba. Dopo il video in cui Paul ha spostato la bottiglia di birra dal tavolo delle conferenze, la borsa ha reagito in maniera diversa. Anzi: ha aumentato di oltre un punto percentuale il valore di Heineken nella 'Piazza Affari' di Amsterdam. Ancora una volta, solo Cristiano riesce ad essere... Cristiano!Pogba, come mostrato in questo video , aveva 'replicato' il gesto del portoghese: niente danno alla Coca-Cola, ma a una bottiglia di birra.