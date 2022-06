Curiosi aneddoti sull'infanzia di Paul Pogba, quelli che emergono nella terza puntata di Pogmentary, il documentario dedicato al centrocampista francese in uscita oggi su Amazon Prime Video. "Dopo la scuola andavamo in un ristorante greco, che però era gestito da una ragazza cinese quindi non era proprio autentico (ride ndr.)", racconta il giocatore. "Aveva un menu fisso da 5 euro e tutti lo prendevamo e poi lo condividevamo. È qualcosa che mi è rimasto perché condividevamo tutto. Questa è stata la mia infanzia. Vivevo con mio papà, i miei erano divorziati. Mi sono spostato da mia mamma più tardi. Devo dire che i miei genitori amavano entrambi il calcio, tutta la mia famiglia lo adora. La prima volta che mio papà mi regalò un completo da calcio arrivava da una negozio ed era palesemente fake. Mia mamma cucì a mano la scritta P-A-U- ma poi finì l'azzurro e usò il blu per la L".