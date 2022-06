Come racconta il Corriere dello Sport, Pogba corre verso la Juve, ormai ci siamo. Paul è in vacanza negli Stati Uniti ma è tornato in campo a due mesi dall’infortunio al polpaccio, rimediato a fine aprile contro il Liverpool. Il francese è sceso in campo solo per una partita di beneficenza, ma di fatto è una rivelazione: il recupero è cosa fatta, in attesa naturalmente di portare la condizione al top. I tifosi bianconeri s"ognano ad occhi aperti vedendo Il Polpo in campo a Miami per “The Beautiful Game”, il match solidale organizzato da Ronaldinho e Roberto Carlos che ha riunito in Florida tanti campioni ed ex stelle del calcio mondiale", racconta il quotidiano. Che sottolinea: Pogba era nella squadra gialla con la maglia numero 6 sulle spalle, proprio come agli esordi in bianconero. Indizio sul numero?