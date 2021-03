Claudio Marchisio, nella sua intervista a Cronache di Spogliatoio, ha raccontato un episodio su Paul Pogba: "Siamo ancora all'età della pietra? Sì, ma è un problema culturale, non solo nello sport. Nella vita quotidiana e dei giovani si vede, perché su di loro ricadono parole e scelte nostre. Pogba ha raccontato di aver vissuto un razzismo qua, quando è arrivato ed era un ragazzo, che non si immaginava: un padre con un bambino che lo insultavano, la sua risposta fu regalare la maglia al bambino. Quel bambino quando è arrivato a casa secondo me non si rivedeva più in suo papà ma in Pogba. C'è un problema di razzismo reale, ma una parte è anche ignoranza, che trasforma questa passione in qualcosa di negativo che i padri trasmettono ai figli".