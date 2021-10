Sempre amore. Così Tuttosport racconta il ritorno dia Torino. Il centrocampista francese è infatti rimasto profondamente legato alla cità che l'ha accolto a 19 anni. "Anche una volta tornato tra i Red Devils dopo quattro stagioni di successi (fino al 2016) in maglia bianconera. Un rapporto fatto di affetto con la città e con i tifosi, ricambiato di cuore ogni volta in cui Pogba si è ripresentato in Piemonte per giocare. Era successo nel novembre 2018, quando era stato il più acclamato al termine di un incontro della fase a gironi di Champions League. Dovrebbe avvenire anche questa sera, in occasione di Belgio-Francia, seconda semifinale della Nations League, ospitata dall’Allianz Stadium".