Si opererà, Paul Pogba. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese non solo salterà le sfide con Barcellona e Real Madrid, ma anche il primo mese abbondante di campionato. Probabilmente, anche di più. Come racconta il quotidiano, l'ottimismo delle prime ore ieri ha lasciato il campo a una previsione decisamente meno confortante:Non sono molte le possibilità di scongiurare l'intervento. Per il giornale, il motivo è nel fatto che Paul sia in qualche modo "recidivo": si tratta di un problema che il giocatore si porta dietro da tempo e che sarebbe meglio risolvere una volta per tutte. Dunque, Pogba salterà il debutto con il Sassuolo a Ferragosto, ma anche le prime due giornate di Champions League, 6 settembre e 13 settembre. A ottobre toccherà a lui, molto probabilmente dopo la prima pausa nazionali.