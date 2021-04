Dall'Arabia Saudita arrivano consigli sul futuro di Paul Pogba: "Se il Manchester ha la possibilità di tenerselo dovrebbe farlo allungandogli il contratto". Parola di Odior Ighalo, attaccante dell'A-Sabhab ed ex compagno del francese ai tempi dello United: "E' uno dei migliori giocatori con cui ho giocato e tra i più forti dei Red Devils - ha detto Ighalo in un'intervista a Sky Sport - In campo è un fenomeno, nello spogliatoio è un bravo ragazzo, sempre felice e simpatico. Le uniche volte in cui non è felice è quando non gioca, ma lo capisco: tutti vorrebbero sempre scendere in campo". La Juve non molla e pensa a come affondare il colpo con l'aiuto di Raiola.