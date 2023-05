Presente e futuro: Paulnon ha dubbi, per ora. Ed è destinato a restare un giocatore della Juventus, anche un anno dopo il suo ritorno con tanto di accoglienza, abbracci e calore al massimo. Anche se è sceso in campo solo per una manciata di spezzoni e nient'altro. Anzi: alla prima da titolare, a maggio inoltrato, si è pure procurato l'infortunio che lo tiene fuori per l'ultimissima parte d'annata.In tanti se lo sono chiesto: cosa succede adesso per Pogba e la Juventus? La risposta sta nella durata del contratto: succede che Paul resterà a Torino. Percependo interamente il suo salario a prescindere da quanto sarà in campo anche nella prossima stagione, compresa l'ultima lesione del retto femorale della coscia sinistra. No, non c'è alcuna norma che preveda un aiuto dei club in questi casi, nonostante le difficoltà economiche e gli investimenti. Solo un caso, ma in passato e di natura totalmente volontaria: di fronte a una prolungata assenza per malanni fisici, l'unico a rinunciare in parte o del tutto agli emolumenti è stato Fernando Redondo. Stupì tutti nel 2000-01, quando ha chiesto e ottenuto dal Milan di non essere pagato fino al giorno del rientro in campo nel 2002-03.