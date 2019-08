Secondo quanto riporta il Daily Mail, lo spogliatoio del Manchester United non vuole che Paul Pogba tiri i calci di rigore. Il francese ha sbagliato l'ultimo contro i Wolves non permettendo ai Red Devils di battere i "lupi" nel Monday Night. Prima di prendersi la responsabilità del tiro dal dischetto, tra l'altro, Pogba aveva avuto un battibecco con Rashford che solitamente tira le massime punizioni dei Red Devils. Il tecnico Solskjaer aveva indicato Pogba per calciare il rigore ma adesso il resto dello spogliatoio gli avrebbe chiesto di tornare sulla sua decisione scegliendo Rashford come tiratore per il resto della stagione.