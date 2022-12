Massimo, a TMW Radio, ha parlato così di: “È un punto interrogativo, anche per il suo lungo tempo di recupero. Non so se i suoi problemi siano legati esclusivamente al menisco e lo stesso interrogativo vale per Chiesa con il crociato. Kean? Prima di tutto è italiano e giovane, tutti valori importanti. Il problema è che lui e Vlahovic hanno caratteristiche simili, entrambi preferiscono agire in campo aperto. Per il serbo credo che in caso vada meglio Milik come partner”.