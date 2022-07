Intervenuto ai microfoni di DAZN durante lo speciale sul ritiro alla Continassa, Paulha parlato anche dell'amico ed ex compagno di squadra Paulo, fresco di trasferimento alla. "Se gli ho detto di tornare con me alla? Mi ha detto che ormai era già andato, che dovevo dirglielo prima. No ma scherziamo, io voglio solo che sia felice. Quando me l'ha detto (della Roma, ndr.) era contento, comunque quando sei libero hai un po' di pressione, non si sa mai... Era contento, e io sono contento per lui".