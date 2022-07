Manca solo Evra in sto video pic.twitter.com/2YgujOT0VX — il Pala (@salpaladino) July 10, 2022

"Hermano, Panita! Estamos juntos de nuevo!". Paul Pogba e Juan Cuadrado, due amici che si ritrovano, due compagni di squadra della nuova vecchia Juventus. E il fattore spogliatoio è tra quelli che hanno evidentemente pesato di più nella scelta di Paul di tornare a Torino. "Voglio sentirmi amato", aveva detto il Polpo in Pogmentary, e non solo dai tifosi: loro lo hanno già dimostrato, con un bagno di folla per accoglierlo al suo arrivo in città.E i compagni? Tanti sono nuovi, sì, ma Pogba ritrova innanzitutto Allegri, con cui il feeling era speciale. Come capitano ci sarà quel Bonucci con cui ha condiviso i suoi primi quattro anni in bianconero. E poi proprio l'amico Juan Cuadrado, capace di coinvolgere e fare gruppo con la sua energia positiva. Un gruppo di cui Pogba vuole essere leader, in campo e fuori. E le premesse ci sono tutte: Pogback, è di nuovo a casa.