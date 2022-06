Come racconta Tuttosport, chiudere per il difensore centrale è, dopo le operazioni Pogba e Di Maria (o alternativa) la priorità della Juventus. Per il quotidiano, infatti, la Juve "poi sarà pronta a forzare sulle altre operazioni: un accordo con l’Atletico per riprenere Morata, assicurarsi un vice Vlahovic (Arnautovic resta il favorito), un terzino sinistro (Emerson sempre in pole) e provare a prendere Molina dall’Udinese per la fascia destra.