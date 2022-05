Due colpi... in dirittura d'arrivo? Paul Pogba e Angel Di Maria sono i primi innesti di una Juventus che mira a tornare grande il prima possibile. Come scrive la Gazzetta, in scadenza di contratto con il Manchester United, il Polpo è desideroso di ritornare a Torino e dalla sua vacanza a Miami aspetta notizie. Manca un ultimo incontro fra la dirigenza bianconera e l’agente Rafaela Pimenta, per definire l’accordo. Un ingaggio vicino ai 7.5, che potrebbe essere avvicinato anche da Angel Di Maria: l'argentino si allena a Londra e aspetta una chiamata della Juve.