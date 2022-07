Paule Angelsaranno giocatori della Juventus entro il termine della settimana, l'attesa è finita. E' tutto pronto per l'arrivo dei primi due rinforzi dei bianconeri per la prossima stagione, il centrocampista francese e l'ala argentina stanno terminando le vacanze nei prossimi giorni arriveranno, rispettivamente da Miami e Ibiza: lo sbarco a Torino è previsto entro il weekend, per dare il via all'iter delle visite mediche e procedere alla firma dei contratti. Lo riporta CM.