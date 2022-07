I tifosi della Juventus impazziscono già. È bastato un allenamento ripreso dai canali ufficiali della Juventus per caricarli in vista della prossima stagione. I protagonisti? Paul Pogba ed in particolare Angel Di Maria. El Fideo si è reso protagonista di un gol di tacco oltre che di numerosi numeri mostrati in campo. La classe e l'eleganza dell'argentino non sono mai state messe in discussione ma mostrate hanno esaltato subito i tifosi bianconeri.