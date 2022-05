L'attenzione è naturalmente altissima, così come l'attesa. La Juve aspetta notizie e nel mentre lavora: ogni giorno che passa, Angel Di Maria e Paul Pogba si avvicinano un po' di più, in attesa di chiudere dettagli e di apporre le firme. Tutto il resto? Continua a girare, un vortice di situazioni che poi diventa anche il vortice di notizie nelle quali ci ritroviamo. A parte i big, cosa succede alla Continassa è forse meno conosciuto, ma ugualmente importante.



PRESTO IL CONTATTO - Altro giro, altra corsa, altro contatto con Rafaela Pimenta, avvocato ed erede designata di Mino Raiola per la gestione dei suoi affari. Sul tavolo ci sono certamente gli intrecci del nodo Pogba - lo scioglierà il francese, definitivamente, con una decisione - e il prolungamento di De Ligt, ma anche e soprattutto il futuro di Kean e Pellegrini. Il primo va verso un riscatto anticipato, con la possibilità che venga ceduto: scambio o cessione diretta, lo potrà dire solo l'evolversi del mercato. Luca Pellegrini, dopo una stagione da 21 partite di cui 16 da titolare, potrebbe nuovamente lasciare la Juventus: il terzino preferirebbe una soluzione immediata con vista sul futuro (niente prestito). Anche qui: decideranno le dinamiche e le situazioni. Sempre in divenire, in questo vortice...