La Juventus riabbraccia il suo pubblico, ma non Paul. Un anno dopo, il lancio del Polpo bis resta un rebus: qualche piccolo segnale incoraggiante si intravede (ieri e lunedì si è allenato con la squadra), però alla Continassa si fatica a sbilanciarsi sulla possibile data di rientro. Non è scaramanzia. Piuttosto le incognite e i punti interrogativi sono ancora diversi sulla strada del pieno recupero. Pogba clinicamente è guarito, ma per giocare una partita non basta.