A postarla è stato Blaise Matuidi, il terzo volto nella reunion tra ex compagni: l'ex numero 10, l'ex-ex numero 10, che potrà tornare ad esserlo o che comunque è pronto a rivestire la maglia della Juve, e Blaise, che a Miami vive l'ultima fase della sua carriera in grande serenità. Tutti insieme, ospiti a Miami proprio di Matuidi. Paul Pogba e Paulo Dybala, coetanei, amici da sempre, simboli di una Juve passata di talento e oggi alternativi uno all'altro: la Juve che non ha più voluto Paulo, ma che vuole fortissimamente Paul come uomo copertina. E la foto, tra amici, che sarà una di quelle dell'estate: