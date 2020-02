Paul Pogba non ha mai avuto dubbi: vuole tornare a Torino, perché la Juve lo ha fatto grande e lui vuole essere quel giocatore. Il francese sta recuperando dall’infortunio alla caviglia, con tanto di intervento chirurgico, ma ha già deciso di lasciare Manchester, con una destinazione preferita.



LA SINTONIA - La sintonia con l'ambiente ha sempre fatto tanto, prima con il centrocampo da sogno della sua Juve, poi con Bonucci e Barzagli, per cui è stato guest star nel party d'addio. Ma ci sono due giocatori, in particolare, che spingono per riaverlo: Pogba si sente spesso con Paulo Dybala e Juan Cuadrado e qualche volta la comitiva riesce pure a rivedersi. Come scrive la Gazzetta, ricordano i vecchi scherzi, ripetono i balletti, inventano battute, tutto ciò che è diventato carburante su Instagram per tifosi nostalgici. E recentemente la stessa Joya ha rivelato: «Io e Paul? Spero che un giorno esulteremo di nuovo insieme. Avevamo... anzi, abbiamo un grande rapporto di amicizia e cercavamo sempre nuovi modi di festeggiare i gol».



COSA FACEVA - Pogba a Torino era connesso anche con la città: giocava a bowling, mangiava il kebab sotto casa, si faceva incartare coscie di pollo in un celebre ristorante in zona precollina, scrive la Rosea. E tutti sperano di riaverlo.